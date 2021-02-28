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Дивьяроса
Душевные песни о Красоте, Любви и Вере. Песни, созданные людьми, влюбленными в этот мир. Песни, которые вдохновляют людей открывать в себе всё самое лучшее, постигать себя в вечном и вечное в себе.
Концерты Дивьяроса
30-31 июля
ДОБРАЯ ЗЕМЛЯ
Владимирская область
Сайт фестиваля
7 августа, 19:00
УФА
Кирова, 27
MusicHall27
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26-28 августа
САМАРА
Фестиваль "ПРОТОКА"
Сайт фестиваля
16 по 29 сентября
АНАПА
Фестиваль "БЛАГОСТЬ"
Сайт Фестиваля
ОКТЯБРЬ
САНКТ - ПЕТЕРБУРГ
ОКТЯБРЬ
МОСКВА
Песни Дивьяроса
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